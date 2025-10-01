Encuentran cráneo y ropa en limites de Capula y Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 1 de octubre de 2025 fueron hallados restos humanos y ropa en un predio cubierto de vegetación, ubicado en las inmediaciones del fraccionamiento Charaquendo, en los límites de las poblaciones de Capula y Tacícuaro, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con los reportes, habitantes de la zona realizaron el hallazgo durante la tarde, en las cercanías de la Autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, por lo que dieron aviso al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Trascendió que en la escena se localizó un cráneo, cabello, una chamarra de mezclilla azul, un cinturón, zapatos cafés y una camisa o playera gris en estado desgastado.

Los uniformados procedieron a acordonar el área, en tanto que peritos de la Unidad de Atención Inmediata iniciaron las investigaciones y trasladaron los restos óseos junto con las prendas a la morgue, donde se realizarán los estudios correspondientes.

