Encuentran cadáver de un hombre en lote baldío de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre que al parecer padecía cirrosis fue hallado muerto en un lote baldío de la colonia moreliana 13 de Abril, ubicada al norte de Morelia. El individuo no presentaba huellas de violencia, informaron autoridades policiales.

El cuerpo yacía cerca de la carretera Morelia-Chiquimitío y de la calle Inteligencia. Unas personas lo encontraron este domingo y dieron aviso a la Policía. En el sitio se presentaron patrulleros municipales, quienes confirmaron la situación.

Posteriormente, especialistas de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las averiguaciones pertinentes y entregaron el cuerpo a los familiares, quienes se encargaron de los trámites correspondientes para darle sepultura. La identidad del fallecido no fue revelada.

SHA