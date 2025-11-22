Encuentran a hombre calcinado dentro de vivienda en colonia Las Torrecillas de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este sábado 22 de noviembre, autoridades localizaron el cuerpo sin vida y calcinado de un hombre dentro de una vivienda ubicada en la zona sur de la capital michoacana.

El reporte se originó en una vivienda situada en la calle Fresno Casillas, esquina con La Higuera, en la colonia Las Torrecillas, aledaña al barrio de Santa Cecilia. Al arribar al lugar, elementos de la Policía confirmaron el hallazgo de un cuerpo masculino calcinado, aparentemente residente del domicilio.

El inmueble fue asegurado por los agentes, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como de la Fiscalía de Homicidios y peritos forenses, iniciaron las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se informó que la persona tendría entre 38 y 40 años de edad. Hasta el momento no se han confirmado las causas del incendio ni si se trató de un hecho delictivo, por lo que la investigación se mantiene en curso.

Este lamentable suceso ha generado inquietud entre vecinos de la zona. Se espera que en las próximas horas, la FGE emita un comunicado oficial con más detalles sobre la identidad del fallecido y las posibles líneas de investigación.

