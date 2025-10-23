Encuentran a automovilista muerto con impacto de bala en Álvaro Obregón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un automovilista fue hallado muerto con un impacto de bala, además de que en el asiento del copiloto se encontraba un arma de fuego. Se presume que el individuo se quitó la vida, comentaron las autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche de este jueves sobre la calle Benito Juárez, ubicada en la cabecera municipal. Unas personas reportaron al sujeto y pidieron ayuda.

En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino y delimitaron el área para proteger los indicios.