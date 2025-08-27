Encontronazo deja 1 herido, en la en la Morelia-Toluca

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Una persona quedó prensada y malherida tras el choque frontal que protagonizaron una camioneta y un camión torton, esto sobre la carretera Morelia-Toluca, dentro del municipio de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles en el kilómetro 98+800 y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al afectado.