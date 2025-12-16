Encapuchados irrumpen y balean a adulto mayor en Mesón Colorado, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes 16 de diciembre de 2025, un adulto mayor resultó gravemente herido luego de que sujetos encapuchados irrumpieran en su domicilio y le dispararan con un arma de fuego, en la localidad de Mesón Colorado, municipio de Morelia, informó la Policía.

El ataque ocurrió en un inmueble ubicado a la orilla de la carretera Tripetío–Eréndira. Según los primeros reportes, los agresores lograron huir tras la agresión, mientras que la víctima fue auxiliada por un familiar, quien lo trasladó de emergencia a una clínica cercana para recibir atención médica.

Se supo que el herido responde al nombre de Víctor Manuel H., de 69 años de edad. En la escena del crimen fue localizado un casquillo percutido, aparentemente calibre 9 milímetros.

Tras conocer el hecho, elementos policiales acudieron al sitio, acordonaron el área y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE) para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

mrh