Encapuchados colocan lona con mensaje cerca del estadio "Morelos", en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles cerca del estadio "Morelos", al menos cinco sujetos encapuchados colocaron una lona y en ella estaba impresa una serie de señalamientos.

El desplegado fue colgado en uno de los barandales del puente vehícular de la Avenida Escuadrón 201 (Décima), localizado entre las colonias Jardines de Guadalupe y Francisco Zarco.