Encapuchados colocan lona con mensaje cerca del estadio "Morelos", en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este miércoles cerca del estadio "Morelos", al menos cinco sujetos encapuchados colocaron una lona y en ella estaba impresa una serie de señalamientos.
El desplegado fue colgado en uno de los barandales del puente vehícular de la Avenida Escuadrón 201 (Décima), localizado entre las colonias Jardines de Guadalupe y Francisco Zarco.
El contenido del mensaje no fue expuesto por las autoridades.
Unos patrulleros retiraron la lona y la pusieron a disposición de la instancia competente. Cabe recordar que durante la tarde de ayer martes, en distintos puntos de la ciudad de Zamora, fueron encontradas dos lonas.
RYE