Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves se registró una fuerte explosión en inmediaciones del estadio "Morelos", lo que provocó alarma entre vecinos de la zona norte de la ciudad.

De acuerdo a reportes preliminares, el estallido habría ocurrido en un inmueble presuntamente utilizado como taller dedicado a la pirotecnia o explosivos.

La columna de humo fue visible desde diversos puntos de la ciudad, incluida la colonia Vista Bella, según imágenes compartidas en redes sociales.

Testigos mencionaron que “se escuchó muy fuerte la explosión”, y algunos indicaron que se sintió incluso a varias cuadras del lugar.

En este momento, elementos de seguridad y servicios de emergencia trabajan en la zona afectada: