En Uruapan, joven resulta herido de bala durante fiesta de San Judas Tadeo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven resultó herido de gravedad al recibir un impacto de bala, durante la fiesta en honor a San Judas Tadeo, en la colonia 28 de Octubre, al poniente de la ciudad de Uruapan, la noche del martes.

Al filo de las 22:00 horas las autoridades recibieron el reporte de una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en dicha festividad, sobre la calle República de Cuba.

Al sitio se movilizaron policías de la Guardia Civil, Municipales, Guardias Nacionales, así como paramédicos locales, quienes auxiliaron a un muchacho con un balazo en la cabeza y lo trasladaron a un nosocomio para su adecuada atención médica.