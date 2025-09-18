En su oficina, atacan a tiros al secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre, fue víctima de un ataque a balazos la mañana de este jueves mientras se encontraba en sus oficinas. El funcionario, de 45 años de edad y de profesión médico veterinario, fue atacado por individuos desconocidos.
El ataque ocurrió en la calle José María Coss, en la colonia Centro de Apatzingán, una zona ubicada justo detrás del Palacio Municipal.
Tras el incidente, los elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Aldo Gutiérrez fue trasladado de inmediato a un nosocomio, donde su estado de salud es reportado como estable, sin embargo presenta diversos impactos de bala.
La zona del ataque se encuentra acordonada por las autoridades, quienes están a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones y realizar el peritaje correspondiente.
