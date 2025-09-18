En su oficina, atacan a tiros al secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Rural de Apatzingán, Aldo Gutiérrez Aguirre, fue víctima de un ataque a balazos la mañana de este jueves mientras se encontraba en sus oficinas. El funcionario, de 45 años de edad y de profesión médico veterinario, fue atacado por individuos desconocidos.

​El ataque ocurrió en la calle José María Coss, en la colonia Centro de Apatzingán, una zona ubicada justo detrás del Palacio Municipal.

​Tras el incidente, los elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil Municipal llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios. Aldo Gutiérrez fue trasladado de inmediato a un nosocomio, donde su estado de salud es reportado como estable, sin embargo presenta diversos impactos de bala.

​La zona del ataque se encuentra acordonada por las autoridades, quienes están a la espera de la llegada de personal de la Fiscalía para iniciar las investigaciones y realizar el peritaje correspondiente.

