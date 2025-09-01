En Morelia, FGE realiza cateo en un domicilio y asegura narcótico; hay un detenido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En acción interinstitucional y derivado de tareas de investigación del delito de narcomenudeo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) efectuó un cateo en un inmueble, lo que permitió el aseguramiento de narcótico y la detención de una persona, en esta ciudad capital.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, en seguimiento a una denuncia ciudadana por la supuesta comisión de actos ilícitos en un domicilio de la calle El Sabino, colonia Los Encinos, recabó datos de prueba que fueron presentados ante el Juez de Control que obsequió la respectiva orden de cateo.

Un equipo especializado, perteneciente a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Policía de Morelia, se trasladó al lugar, donde se reportó el hallazgo de dos bolsas de plástico con sustancia similar a la metanfetamina, equivalente a 925 dosis.

En el inmueble se llevó a cabo la detención de José Ángel “N”, por su presunta participación en delitos contra la salud.

El inmueble, la sustancia y el detenido fueron puestos a disposición de esta Fiscalía Especializada para continuar con las investigaciones y resolver su situación jurídica.

RYE