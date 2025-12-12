En menos de una hora, dos jóvenes pierden la vida en Morelos Norte

Primer caso: accidente cerca de Ampliación La Soledad

El primer incidente sucedió alrededor de las 7:00 a.m., cuando un motociclista identificado como Ángel, de 18 años, se dirigía a su trabajo. De acuerdo con reportes preliminares, el joven impactó contra el camellón central y salió proyectado hacia el sentido contrario de la vialidad, a la altura de la colonia Ampliación La Soledad.

Automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso al número de emergencias, y al lugar llegaron elementos de la Guardia Civil, quienes realizaron labores de abanderamiento. Paramédicos del CRUM confirmaron el deceso en el sitio, por lo que se procedió a acordonar el área. Minutos después, peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) iniciaron las investigaciones correspondientes.

Segundo caso: a pocos metros, en Santa Fe

Minutos más tarde, y mientras aún se procesaba la escena del primer accidente, ocurrió un segundo siniestro vial a escasos metros, frente al fraccionamiento Santa Fe, también sobre la avenida Morelos Norte.

De acuerdo con información confirmada por autoridades policiales, dos jóvenes viajaban en una motocicleta cuando, debido a la alta carga vehicular generada por el primer accidente, estuvieron a punto de chocar por alcance contra otro vehículo.

En un intento por evitar el impacto, el conductor realizó una maniobra intempestiva, lo que provocó que uno de los jóvenes cayera al carril contrario, donde fue atropellado por otro vehículo.

Paramédicos de la Cruz Roja y agentes municipales acudieron al lugar para brindar atención. Lamentablemente, uno de los muchachos falleció en el sitio, mientras que el segundo resultó lesionado. Hasta el momento, la identidad del joven fallecido no ha sido revelada oficialmente, aunque se estima que tenía entre 18 y 22 años.

Elementos de la Fiscalía General del Estado, tras concluir su labor en el primer hecho, se trasladaron a este segundo punto para procesar la escena e iniciar las diligencias correspondientes.

Llamado a la precaución

Ambos incidentes generaron gran congestión vehicular en distintos tramos de la avenida Morelos Norte, una de las más transitadas de la capital michoacana. Se recomienda a los automovilistas circular con extrema precaución y respetar los límites de velocidad.

BCT