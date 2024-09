“En cuanto me bajé se prendió el carro”; tráiler se incendia en la Siglo XXI

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este sábado, un tractocamión de carga ardió en llamas debido a una aparente falla, dejando como saldo cuantiosos daños materiales, lo que ocasionó el cierre total de la Autopista Siglo XXI cerca de las Hueras de Jujucato.

Fue minutos antes de las 06:00 horas, cuando un tráiler con doble remolque circulaba por el tramo carretero Uruapan – Zirahuén y a la altura del kilómetro 78, la unidad comenzó a incendiarse.

El chofer del camión de carga, al percatarse del fuego detuvo su marcha y bajó para ponerse a salvo, incluso grabó un breve video en el que narra: “en cuanto me alcance a bajar se prendió el carro, tantito más me tardo y me prendió arriba del carro”.