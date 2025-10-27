En aparente intento de asalto, disparan contra joven de 22 años en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven quedó herido tras ser agredido con un arma de fuego en la colonia Ciudad Jardín, ubicada al poniente de Morelia. Extraoficialmente se supo que al individuo lo intentaron asaltar.

La situación fue reportada al número de emergencias la mañana de este lunes. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes otorgaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica.

Según las fuentes, el paciente responde al nombre de Juan Carlos, de 22 años de edad, quien sufrió un impacto de proyectil entre el abdomen y la cadera. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado (FGE), a efecto de emprender las investigaciones correspondientes

rmr