Empresa DC Tours, implicada en fatal volcadura en carretera de Michoacán

Se apreció que la unidad siniestrada pertenece a la empresa "DC Tours Uruapan", la cual había salido de dicha ciudad con destino a Tlalpujahua y El Oro, sin embargo, en el trayecto ocurrió el percance.

Unos oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de los finados.

BCT