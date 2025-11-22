Nota Roja

Empresa DC Tours, implicada en fatal volcadura en carretera de Michoacán
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La volcadura de un autobús de turismo dejó como saldo siete muertos y varios lesionados sobre la carretera Pátzcuaro-Morelia, en el sentido hacia la capital michoacana, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró la mañana de este sábado, a la altura del kilómetro 23 y de la Tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia. La situación fue reportada al número de emergencias, tras lo cual arribaron corporaciones de auxilio, entre ellas Policía Morelia, Bomberos Estatales y Cruz Roja, cuyos elementos ayudaron a los sobrevivientes y los trasladaron a distintos hospitales, al menos cinco de los pacientes sufrieron daños de consideración.

Se apreció que la unidad siniestrada pertenece a la empresa "DC Tours Uruapan", la cual había salido de dicha ciudad con destino a Tlalpujahua y El Oro, sin embargo, en el trayecto ocurrió el percance.

Unos oficiales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones correspondientes y trasladaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento se desconoce la identidad de los finados.

