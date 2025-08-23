Empistolados matan a mujer en una cachimba de Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Tres empistolados irrumpieron en una cachimba y asesinaron a balazos a una mujer, después escaparon, hecho de violencia que ocurrió durante la última hora de ayer viernes en el municipio de Tarímbaro.
De acuerdo con autoridades policiales, lo anterior tuvo lugar en el referido negocio denominado "Restaurante y Cafetería Lety", localizado a la orilla de la carretera Morelia-Salamanca, a la altura de la población de Cuto del Porvenir.
La situación fue reportada por familiares de la afectada al número de emergencias 911 y solicitaron una ambulancia, consecutivamente arribaron patrulleros y paramédicos, pero la susodicha ya no tenía signos vitales, ella respondía al nombre de Anayeli R., de 34 años de edad, comentaron las fuentes.
Los oficiales delimitaron el perímetro para evitar la contaminación de indicios y solicitaron la intervención de los especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes se presentaron en el referido establecimiento, emprendieron las indagatorias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.
RYE