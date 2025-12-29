Emboscada mortal en Zapopan; 3 muertos tras ataque a Lamborghini

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un ataque armado de alto impacto sucedió en los límites entre Zapopan y Guadalajara, Jalisco. Durante más de 10 minutos, un convoy de civiles armados abrió fuego contra un vehículo de lujo y el equipo de escoltas que lo acompañaba. El saldo confirmado por la Fiscalía estatal es de tres personas muertas —entre ellas una menor de edad— y cuatro escoltas heridos, uno en estado grave.

De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de un Lamborghini Urus fueron interceptados por dos camionetas desde las que se inició una ráfaga de disparos. Los escoltas, que viajaban en otro vehículo, repelieron la agresión, lo que derivó en un enfrentamiento prolongado en plena vía pública.

En el lugar, personal de salud confirmó la muerte de dos hombres, mientras que cinco personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, entre ellas una mujer que más tarde perdió la vida. Con ello, la cifra oficial de fallecidos ascendió a tres.

La Fiscalía de Jalisco informó posteriormente que las víctimas mortales son Alberto Prieto Valencia, empresario del Mercado de Abastos de Guadalajara; su hija de 16 años; y uno de los escoltas que los acompañaba. De manera extraoficial, se indicó que el empresario se dedicaba a la comercialización de semillas, cereales y abarrotes, además de contar con empresas de transporte de carga.

Videos difundidos en redes sociales muestran la coordinación del ataque: hombres con chalecos tácticos y armas largas descendieron de varios vehículos para disparar de forma simultánea desde distintos puntos. En una de las grabaciones se escucha una clave —“85”— tras la cual los agresores se retiran del lugar.

La zona permaneció acordonada durante varias horas para la recolección de indicios balísticos y el levantamiento de los vehículos involucrados.