“El R1”, detrás del crimen del alcalde de Uruapan, según investigaciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La caída de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias “El Licenciado”, reveló nuevos elementos sobre el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, durante su detención, el presunto autor intelectual identificó como su jefe directo a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según dicha información, “El R1” encabezaba la célula delictiva responsable de coordinar el ataque contra el alcalde, lo que lo posiciona como la figura principal en la cadena de mando detrás del asesinato. Estas revelaciones amplían el panorama sobre la operación que derivó en el crimen.

En este sentido, la detención de “El Licenciado” permitió a las autoridades acceder a información clave sobre la estructura operativa que habría participado en el homicidio, fortaleciendo las líneas de investigación ya abiertas. Con ello, se buscan conexiones adicionales que permitan esclarecer por completo el móvil y la planeación del ataque.

Ahora, las autoridades mantienen operativos para dar con el paradero de “El R1” y desarticular la célula vinculada al homicidio de Manzo. La información recabada en las últimas horas será integrada a las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía, con el objetivo de avanzar hacia la captura del presunto líder criminal.