Ejecutan a joven dentista dentro de su consultorio en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un joven dentista fue ultimado a balazos por criminales que irrumpieron en su consultorio, ubicado frente al Panteón Municipal de San Juan Evangelista, en la colonia Jorhempiri, en la ciudad de Uruapan.

Los hechos sucedieron la tarde de este martes 2 de septiembre, sobre la calle Licenciado Primo Verdad, casi esquina con Prolongación 20 de Noviembre, y a pesar de que momentos después se desplegó una fuerte movilización policiaca en la zona, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta.

En el lugar del atentado se presentaron los paramédicos de Protección Civil Municipal, pero el profesionista ya no tenía signos vitales. Junto al cuerpo fueron localizados tres casquillos percutidos.

Policías municipales acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional de Justicia para que se efectuaran las investigaciones correspondientes. La identidad de la víctima no fue revelada por las autoridades.

Con este hecho violento, suman cuatro personas asesinadas en Uruapan durante los primeros dos días del mes de septiembre: