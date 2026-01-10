Dos policías asesinados y uno herido en emboscada; hallan auto vinculado al ataque en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una agresión armada en contra de tres oficiales de la Policía Municipal de Zamora la madrugada de este sábado, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente abandonado por los sicarios durante la agresión que dejó dos oficiales muertos y otro lesionado.

Los uniformados realizaban recorridos de por las calles Niños Héroes y Corregidora de la colonia Jardines de Catedral, cuando fueron atacados a balazos por sujetos que portaban armas de grueso calibre.

Los primeros en arribar al lugar fueron Policías Municipales quienes observaron la unidad con varios impactos de bala en cristales y carrocería, así como a sus compañeros heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.