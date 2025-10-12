Dos personas mueren atropelladas en la carretera La Piedad-Numarán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja joven, perdió la vida la madrugada de este domingo tras ser atropellada en la carretera La Piedad-Numarán, a la altura del Club Deportivo Alianza.

El hallazgo fue reportado cuando automovilistas alertaron a los servicios de emergencia sobre dos personas tiradas sobre la cinta asfáltica. Al acudir al sitio, los elementos de la Policía Municipal confirmaron el deceso de ambas víctimas.

A un costado de los cuerpos se encontraba una motocicleta marca BDS Thunder, modelo 2023, color negro y sin placas, con motor de 150 cc. Las autoridades presumen que los ahora fallecidos viajaban a bordo del motociclo cuando fueron embestidos.

Más tarde, agentes de la Guardia Nacional resguardaron la zona mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.

Se supo que el hombre respondía al nombre de Julio César R., mientras que la mujer fue identificada como Magdalena G.

