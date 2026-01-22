Nota Roja

Dos personas lesionadas tras choque sobre la Pátzcuaro–Morelia

El accidente ocurrió cerca de la colonia Arco San Pedro; una persona fue hospitalizada
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este jueves se registró un accidente vehicular en la carretera Pátzcuaro–Morelia, a la altura de la colonia Arco San Pedro, según informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de Michoacán (CEPCM) a través de sus redes sociales.

En el percance se vieron involucrados al menos dos vehículos y se reportaron dos personas lesionadas, de las cuales una fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Las autoridades exhortaron a la población a conducir con precaución y respetar los límites de velocidad, especialmente en esta vialidad, considerada una de las más transitadas y peligrosas del estado.

🚨 Para emergencias, se recomienda comunicarse al 911 o al número de Protección Civil Estatal.

