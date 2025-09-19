Dos lesionados tras aparatoso choque en la autopista Uruapan – Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos dos personas heridas dejó el choque entre un vehículo compacto y una camioneta registrado sobre la autopista Siglo XXI, en el tramo Uruapan-Pátzcuaro.

Trascendió que el accidente se registró cerca de las 09:00 horas de este viernes, a unos 4 kilómetros de la planta de Pemex, en las inmediaciones del puente "Calicanto", por lo que al sitio se trasladaron paramédicos asignados a la autopista, quienes atendieron a dos personas que viajaban en un vehículo Honda, color gris y las canalizaron a un hospital.