Nota Roja

Dos jóvenes caen de motocicleta en la zona sur de Morelia

Sucedido en la avenida Rey Tangaxoan II,, cerca de los Cenadores de Santa María.
Dos jóvenes caen de motocicleta en la zona sur de Morelia
RED113
RED113
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos jóvenes resultaron heridos tras caer de una motocicleta sobre la avenida Rey Tangaxoan II, a la altura de la colonia Vista Bella, en la zona sur de Morelia, según informaron fuentes policiales y de rescate.

De acuerdo con la agencias RED113, el percance ocurrió la noche de este viernes en las cercanías del Libramiento Sur, así como de los cenadores de Santa María y el Hospital Star Médica.

El hecho fue reportado al número de emergencias. Minutos después, paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención a los lesionados. Finalmente, elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente.

mrh

Motocicleta
sur de Morelia
avenida Rey Tangaxoan II

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com