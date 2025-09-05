Dos jóvenes caen de motocicleta en la zona sur de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos jóvenes resultaron heridos tras caer de una motocicleta sobre la avenida Rey Tangaxoan II, a la altura de la colonia Vista Bella, en la zona sur de Morelia, según informaron fuentes policiales y de rescate.

De acuerdo con la agencias RED113, el percance ocurrió la noche de este viernes en las cercanías del Libramiento Sur, así como de los cenadores de Santa María y el Hospital Star Médica.

El hecho fue reportado al número de emergencias. Minutos después, paramédicos acudieron al sitio y brindaron atención a los lesionados. Finalmente, elementos de Tránsito realizaron el peritaje correspondiente.

