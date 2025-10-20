Dos hombres son asesinados a balazos en Santiago Undameo, Morelia

El hecho de violencia ocurrió durante la noche de este lunes en la calle General Vicente Riva Palacio, cerca de calle General Manuel García Pueblita. La situación fue reportada al número de emergencias 911.

Patrulleros y paramédicos arribaron la mencionada dirección y confirmaron el deceso de los ofendidos, mismos que fueron identificados como Edgardo C., y Martín C., el primero de aproximadamente 30 años de edad y el segundo de entre 55 y 60 años.