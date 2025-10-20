Dos hombres son asesinados a balazos en Santiago Undameo, Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hombres fueron asesinados por empistolados en la Tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia. Una de las víctimas quedó tirada en la vía pública y la restante dentro de un domicilio, además los homicidas huyeron a bordo de una motocicleta verde, informaron fuentes policiales.
El hecho de violencia ocurrió durante la noche de este lunes en la calle General Vicente Riva Palacio, cerca de calle General Manuel García Pueblita. La situación fue reportada al número de emergencias 911.
Patrulleros y paramédicos arribaron la mencionada dirección y confirmaron el deceso de los ofendidos, mismos que fueron identificados como Edgardo C., y Martín C., el primero de aproximadamente 30 años de edad y el segundo de entre 55 y 60 años.
Después arribó la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual se encargó de las averiguaciones respectivas y trasladó los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.
BCT