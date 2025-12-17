Dos heridos, tras choque en la avenida Madero de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos dejó el mismo número de personas lesionadas sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, indicaron fuentes de rescate.

El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia El Parián, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 108, y fue reportado al número de emergencias 911.