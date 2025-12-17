Dos heridos, tras choque en la avenida Madero de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un choque entre dos vehículos dejó el mismo número de personas lesionadas sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en la ciudad de Morelia, indicaron fuentes de rescate.
El accidente se registró durante la mañana de este miércoles, a la altura de la colonia El Parián, cerca de la Escuela Secundaria Técnica 108, y fue reportado al número de emergencias 911.
Al lugar arribaron bomberos municipales, policías y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados; afortunadamente, los pacientes no sufrieron heridas de gravedad y no requirieron traslado hospitalario.
Posteriormente, los agentes de Tránsito se encargaron del peritaje respectivo para deslindar responsabilidades. Trascendió que una de las unidades involucradas es un vehículo Ford Ka, color gris. Finalmente, una grúa retiró las unidades accidentadas para despejar la vialidad.
RYE-