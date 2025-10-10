Dos Guardias Nacionales, heridos por estallido de mina improvisada, en los límites con Jalisco

Cotija, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos dos agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos tras el estallido de un explosivo improvisado tipo mina, de los usados por el crimen organizado, en los límites del estado de Michoacán con Jalisco.

Los hechos ocurrieron cuando los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizan un operativo en la zona serrana del municipio de Cotija, cerca de la población de Plan del Cerro, en determinado momento el artefacto se activó dañando a dos de los uniformados.

De inmediato sus compañeros solicitaron apoyo y los afectados fueron trasladados vía área a un hospital donde su estado de salud fue reportado como estable de acuerdo con fuentes castrenses.