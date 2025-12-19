Dos choques se registran en la autopista Siglo XXI durante la madrugada

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes se reportaron dos accidentes vehiculares en diferentes puntos de la autopista Siglo XXI, lo que generó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades federales. En ambos casos no se registraron personas con lesiones de consideración.

El primero de los hechos se atendió alrededor de las 04:07 horas, a la altura del kilómetro 80, en el tramo correspondiente a Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante.

En el lugar se vio involucrado un tractocamión Freightliner de color naranja, con placas 39BK5K. Los paramédicos de AMBUMED Autopistas Michoacán valoraron al conductor, Francisco Jesús T., de 40 años de edad, quien sufrió lesiones menores. Asimismo, los acompañantes Juan Carlos A., de 48 años, y José María A. M., de 24, manifestaron no presentar lesiones y rechazaron la atención médica.

Posteriormente, a las 04:33 horas, se reportó un segundo incidente en el kilómetro 148+000, en la misma zona de Santa Casilda. En este punto, un vehículo Volkswagen Jetta color azul, con placas PMC-798-E, se impactó contra el muro de contención.

El conductor, Enrique G., de 37 años, fue localizado consciente, orientado y en condiciones estables, por lo que también fue clasificado con heridas menores, y no requirió traslado a un hospital.