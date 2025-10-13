Dos accidentes dejan tres heridos y daños materiales en distintos puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hechos de tránsito se registraron durante la mañana de este lunes en diferentes sitios de la ciudad de Morelia, incidentes que dejaron tres heridos y daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.

Primero, dos vehículos protagonizaron un aparatoso accidente sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, en la salida a Charo, suceso que dejó un hombre y una mujer heridos, ellos fueron auxiliados por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y canalizados a un nosocomio, comentaron policías.

Trascendió que las unidades participantes en la eventualidad son una moto y un camión de pasajeros, éste último se salió del camino y terminó atorado en un camellón de tierra y pasto, cerca de la desviación hacia Ciudad Salud.