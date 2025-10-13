Dos accidentes dejan tres heridos y daños materiales en distintos puntos de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos hechos de tránsito se registraron durante la mañana de este lunes en diferentes sitios de la ciudad de Morelia, incidentes que dejaron tres heridos y daños materiales, comentaron fuentes allegadas al tema.
Primero, dos vehículos protagonizaron un aparatoso accidente sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, en la salida a Charo, suceso que dejó un hombre y una mujer heridos, ellos fueron auxiliados por paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y canalizados a un nosocomio, comentaron policías.
Trascendió que las unidades participantes en la eventualidad son una moto y un camión de pasajeros, éste último se salió del camino y terminó atorado en un camellón de tierra y pasto, cerca de la desviación hacia Ciudad Salud.
Según contactos policiales, se trató de un corte de circulación. Unos agentes se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.
El otro caso tuvo lugar sobre avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de las colonias Manantiales y La Quemada, a pocos metros del distribuidor vial de salida a Quiroga.
En la escena, un motociclista y un auto protagonizaron un choque. El motorista resultó lesionado, él fue auxiliado por paramédicos y canalizado a un hospital para su correcta valoración médica. Unos oficiales efectuaron las acciones conducentes del asunto.
rmr