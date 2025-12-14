Domingo accidentado en Morelia: cinco percances viales, en menos de 12 horas

Choque de retaguardia

Minutos antes, sobre la misma vialidad, pero a la altura de la colonia La Quemada, cerca de la entrada a Manantiales, dos automotores protagonizaron un choque por alcance. Oficiales municipales se encargaron del peritaje correspondiente.

Colisión en las cercanías de Lomas de la Maestranza

Posteriormente, ya durante la mañana, alrededor de las 11:50 horas, una camioneta se impactó contra la parte posterior de un automóvil sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en las cercanías de la desviación a Cuto de la Esperanza y en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de la Maestranza. Policías realizaron las acciones conducentes.

Motociclista lesionado en choque

Casi de manera simultánea, se registró una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, salida a Charo, a la altura de las colonias Ilustres Novohispanos y Bosques de Oriente. El motociclista resultó lesionado y fue atendido por socorristas.