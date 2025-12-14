Nota Roja

Domingo accidentado en Morelia: cinco percances viales, en menos de 12 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios accidentes de tránsito se registraron durante las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Morelia, los cuales dejaron únicamente daños materiales y un herido, informaron fuentes policiales.

Volcadura

Uno de los percances ocurrió al filo de las 00:00 horas de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, salida a Quiroga, a la altura de El Relicario. Se trató de la volcadura de un automóvil, la cual fue atendida por bomberos, paramédicos y patrulleros; no se reportaron personas lesionadas.

Choque de retaguardia

Minutos antes, sobre la misma vialidad, pero a la altura de la colonia La Quemada, cerca de la entrada a Manantiales, dos automotores protagonizaron un choque por alcance. Oficiales municipales se encargaron del peritaje correspondiente.

Colisión en las cercanías de Lomas de la Maestranza

Posteriormente, ya durante la mañana, alrededor de las 11:50 horas, una camioneta se impactó contra la parte posterior de un automóvil sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en las cercanías de la desviación a Cuto de la Esperanza y en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de la Maestranza. Policías realizaron las acciones conducentes.

Motociclista lesionado en choque

Casi de manera simultánea, se registró una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, salida a Charo, a la altura de las colonias Ilustres Novohispanos y Bosques de Oriente. El motociclista resultó lesionado y fue atendido por socorristas.

Cuatro camionetas involucradas en colisiones

Más tarde, aproximadamente a las 12:30 horas, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de El Parián, dos camionetas participaron en un choque por alcance. A pocos metros de ese punto, a la altura de la colonia San Pascual, cerca del asentamiento Héroes Republicanos, otra camioneta se estrelló contra la parte posterior de una pick up.

Llamado a la prevención vial

Autoridades policiales y de rescate recomendaron a los conductores manejar con precaución, a baja velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes como los ya descritos.

