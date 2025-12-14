Domingo accidentado en Morelia: cinco percances viales, en menos de 12 horas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Varios accidentes de tránsito se registraron durante las últimas horas en distintos puntos de la ciudad de Morelia, los cuales dejaron únicamente daños materiales y un herido, informaron fuentes policiales.
Uno de los percances ocurrió al filo de las 00:00 horas de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, salida a Quiroga, a la altura de El Relicario. Se trató de la volcadura de un automóvil, la cual fue atendida por bomberos, paramédicos y patrulleros; no se reportaron personas lesionadas.
Minutos antes, sobre la misma vialidad, pero a la altura de la colonia La Quemada, cerca de la entrada a Manantiales, dos automotores protagonizaron un choque por alcance. Oficiales municipales se encargaron del peritaje correspondiente.
Posteriormente, ya durante la mañana, alrededor de las 11:50 horas, una camioneta se impactó contra la parte posterior de un automóvil sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, en las cercanías de la desviación a Cuto de la Esperanza y en las inmediaciones del fraccionamiento Lomas de la Maestranza. Policías realizaron las acciones conducentes.
Casi de manera simultánea, se registró una colisión entre un automóvil y una motocicleta sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, salida a Charo, a la altura de las colonias Ilustres Novohispanos y Bosques de Oriente. El motociclista resultó lesionado y fue atendido por socorristas.
Más tarde, aproximadamente a las 12:30 horas, sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, a la altura de El Parián, dos camionetas participaron en un choque por alcance. A pocos metros de ese punto, a la altura de la colonia San Pascual, cerca del asentamiento Héroes Republicanos, otra camioneta se estrelló contra la parte posterior de una pick up.
Autoridades policiales y de rescate recomendaron a los conductores manejar con precaución, a baja velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos para evitar accidentes como los ya descritos.
rmr