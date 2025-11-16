Doble accidente en la Morelia-Salamanca: un herido grave y varios daños

Tarímbaro/Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la tarde de este domingo 16 de noviembre de 2025, se registraron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de la carretera Morelia-Salamanca, uno de los cuales dejó a un joven gravemente herido, informaron fuentes cercanas al caso.
El primer percance ocurrió a la altura de la población San José de la Trinidad, municipio de Tarímbaro. Se trató de la volcadura de un automóvil que terminó impactado contra la base de un puente peatonal, ubicado cerca de la empresa cervecera Corona.
El vehículo siniestrado es un Nissan guinda, con placas PMJ-233-E, cuyo conductor, identificado como Marcos Alexander, de aproximadamente 23 años de edad, resultó lesionado. Fue auxiliado por ciudadanos y, posteriormente, atendido por paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital.
El segundo incidente se registró a la altura de la colonia Los Ángeles, en la zona norte de Morelia, en los límites con Tarímbaro. Consistió en una colisión por alcance entre una camioneta roja y un camión. Este hecho no dejó personas heridas, solo daños materiales.
En ambos casos intervinieron agentes de vialidad, quienes realizaron los peritajes correspondientes y coordinaron, con apoyo de grúas, el retiro de los vehículos siniestrados.
mrh