Doble accidente en la Morelia-Salamanca: un herido grave y varios daños

Tarímbaro/Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante la tarde de este domingo 16 de noviembre de 2025, se registraron dos accidentes de tránsito en distintos puntos de la carretera Morelia-Salamanca, uno de los cuales dejó a un joven gravemente herido, informaron fuentes cercanas al caso.

El primer percance ocurrió a la altura de la población San José de la Trinidad, municipio de Tarímbaro. Se trató de la volcadura de un automóvil que terminó impactado contra la base de un puente peatonal, ubicado cerca de la empresa cervecera Corona.