Disparan contra centro de rehabilitación en Zamora, Michoacán; no hay víctimas

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de sujetos disparó en contra de un inmueble utilizado como centro de rehabilitación en la colonia Juan Gutiérrez Flores, del municipio de Zamora, por fortuna no hubo personas lesionadas ni fallecidas, según confirmaron las autoridades.

Fue durante la mañana de este viernes, cuando en el sistema de emergencias fueron reportadas múltiples detonaciones de arma de fuego en la calle Prolongación Zaragoza casi esquina con Labastida.

Personal de la Policía Municipal y Guardia Civil se movilizó al lugar y encontraron daños en la fachada de uno de los inmuebles, siendo informados que el sitio funciona como clínica para atender a personas con problemas de adicciones.