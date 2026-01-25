Discusión en la vía pública termina en tragedia en la avenida Acueducto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una discusión, un sujeto golpeó a otro, quien derivado de las severas lesiones que sufrió falleció en la vía pública de la colonia Chapultepec Norte, de esta ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

Lo anterior sucedió durante los primeros minutos de este domingo, en la esquina de la avenida Acueducto y Batalla de Cerro Gordo, a pocos metros del estacionamiento de una tienda Oxxo. Las fuentes indicaron que el finado respondía al nombre de Luis Fernando, de 26 años de edad.

La situación fue reportada al número de emergencias, posteriormente llegaron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del agraviado. Asimismo, los oficiales aseguraron al presunto responsable y lo pusieron a disposición de la autoridad competente.

En el lugar se presentaron elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

BCT