Detienen y condenan a ladrón de empresa en Hidalgo, Michoacán

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Mediante procedimiento abreviado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 4 años de prisión en contra de Juan Manuel “N”, responsable de robo calificado, cometido en agravio de una empresa constructora en el municipio de Hidalgo.

El pasado 15 de enero, el investigado y dos personas más ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Juan Silveti, de la colonia Lienzo Charro, donde se apoderaron de computadoras y teléfonos celulares.

Posteriormente, ingresaron a otro inmueble en la calle Alberto Balderas, del mismo asentamiento, donde abrieron un vehículo y sustrajeron diversos objetos de oro y 300 mil pesos en efectivo, para después darse a la fuga.

Lo anterior fue denunciado ante la Fiscalía Regional de Zitácuaro, donde se inició la Carpeta de Investigación, en la que se recabaron datos de prueba sobre la identidad y participación de Juan Manuel P., contra quien se solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, cumplimentada por agentes investigadores. Posteriormente, fue vinculado a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el Ministerio Público solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Juan Manuel P. a 4 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.

El procedimiento abreviado permite una terminación anticipada del proceso, basada en el reconocimiento de los hechos por parte del imputado, lo que puede derivar en una reducción de la sanción.

agm