Detienen a presunto secuestrador de chofer de plataforma en Cuitzeo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) permitieron la detención de Luis Ángel “N”, por su posible relación en el delito de secuestro agravado, cometido en agravio de un chofer de plataforma, el pasado 23 de mayo en el municipio de Cuitzeo.

Ese día, la víctima salió de su domicilio a bordo de un vehículo Toyota, color plata, con la finalidad de desempeñar labores como conductor de transporte de plataforma. Sin embargo, a las 11:34 horas tuvo la última comunicación con sus familiares, quienes posteriormente comenzaron a recibir llamadas de exigencia de pago de rescate a cambio de su libertad.

Durante la negociación, los familiares realizaron tres pagos parciales entre el 23 de mayo y el 13 de junio del año en curso.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por personal de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), el imputado fue identificado como una de las personas que acudieron a recoger los recursos entregados por la familia, así como uno de los sujetos que realizó las llamadas de exigencia.

Por lo anterior, la UECS solicitó orden de aprehensión en contra de Luis Ángel “N”, misma que fue obsequiada y cumplimentada por personal de la Unidad, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

