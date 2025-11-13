Detienen a pareja con 5 kilogramos de metanfetamina en la Morelia-Salamanca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos personas en posesión de cinco kilogramos de enervante, a quienes les aseguraron un vehículo en la ciudad de Morelia.

Producto de las labores de vigilancia del Operativo Blindaje Morelia, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron a una mujer y un hombre, quienes iban a bordo de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad por la carretera Morelia-Salamanca.