Detienen a conductor de camioneta con arma de fuego, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un conductor de camioneta, quien tenía en su poder una pistola tipo escuadra, fue detenido por la Guardia Nacional (GN) durante un operativo registrado en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió que los oficiales realizaban recorridos de vigilancia en las calles de esta urbe durante la noche del lunes, entonces le marcaron el alto a un sospechoso, a quienes le aplicaron una revisión protocolaria y le encontraron el citado objeto peligroso.