Desmantelan punto de "halconeo" en zona rural de Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Entre caminos de terracería y parcelas, la presencia de las fuerzas de seguridad rompió la rutina en las inmediaciones de la población de La Hacienda de La Huerta en Apatzingán. Durante recorridos de vigilancia para inhibir conductas ilícitas, los elementos de la Guardia Civil, en coordinación con el personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, ubicaron un punto utilizado para el llamado “halconeo”.

El sitio, oculto de manera rudimentaria entre la vegetación, era empleado por una célula delictiva para observar el desplazamiento de las autoridades y reportar los movimientos mediante radios de comunicación. Desde ahí, los vigías mantenían alerta a sus cómplices, aprovechando la cercanía con brechas y accesos rurales de la región.

En el lugar fueron hallados diversos productos perecederos, así como fragmentos de plástico y ramas con los que se improvisó una techumbre, destinada a proteger del sol a quienes permanecían por horas vigilando la zona. No se localizaron personas al momento de la intervención, pero las evidencias confirmaron el uso constante del punto.

Tras asegurar el área, los uniformados procedieron a inhabilitar el sitio para evitar que volviera a ser utilizado con fines ilícitos. Las fuerzas estatales y federales reforzaron los patrullajes en esta región de Tierra Caliente, como parte de las acciones para garantizar la seguridad y preservar la paz de las y los habitantes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para colaborar con la denuncia de cualquier hecho delictivo de manera anónima, a través del número 089, como una herramienta clave en la prevención y combate a la delincuencia.

