Desactivan granada asegurada tras enfrentamiento en Ziracuaretiro, Michoacán

Ziracuaretiro, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes especializados de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron una granada de mano detectada tras un enfrentamiento en el que personal de Defensa abatió a dos delincuentes, en la localidad de San Andrés Coru, en el municipio de Ziracuaretiro.
El Agrupamiento Especializado en Artefactos Explosivos y Materiales Peligrosos de la Guardia Civil activó el protocolo de seguridad para reducir la granada mediante el uso de una manta balística supresora.
Tras la efectiva desactivación del artefacto con contenido aproximado de 40 gramos de explosivo termo balístico y fragmentos metálicos como potenciador, elementos de la SSP, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las actuaciones para la puesta a disposición del objeto.
Ante la presencia de artefactos explosivos, extrema precauciones y denuncia a la línea de emergencias 911, autoridades expertas atenderán el hecho.
rmr