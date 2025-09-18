Desactivan granada asegurada tras enfrentamiento en Ziracuaretiro, Michoacán

Tras la efectiva desactivación del artefacto con contenido aproximado de 40 gramos de explosivo termo balístico y fragmentos metálicos como potenciador, elementos de la SSP, Ejército Mexicano y Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las actuaciones para la puesta a disposición del objeto.

Ante la presencia de artefactos explosivos, extrema precauciones y denuncia a la línea de emergencias 911, autoridades expertas atenderán el hecho.

rmr