Desactivan 6 artefactos explosivos en Zinapécuaro, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado del operativo interinstitucional en el municipio de Zinapécuaro, coordinado entre las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), se logró la detección e inhabilitación de seis artefactos explosivos.

Los dispositivos fueron localizados cuando agentes de la Guardia Civil y el Ejército Mexicano realizaban labores para la disuasión del delito en la localidad de San Miguel Taimeo.