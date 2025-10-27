Delincuentes matan a adulto mayor en la carretera Ucareo-Ciudad Hidalgo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un adulto mayor fue ultimado a balazos cuando conducía su vehículo sobre el tramo carretero Ucareo-Ciudad Hidalgo, a la altura de la Unidad 14 de la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que al parecer los homicidas intentaron robarle el automotor al ahora ofendido.

El hecho de violencia se registró la mañana de este lunes en la citada ubicación y fue reportado al número de emergencias 911. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del agraviado.

El interfecto respondía al nombre de Rodolfo G., de 66 años de edad, quien yacía al interior de una camioneta Chevrolet pick up, doble cabina, color, guinda, con placa NG6638A, a la cual se le apreciaron varios impactos de proyectiles de arma de fuego.

Los oficiales delimitaron el perímetro y pidieron la intervención de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), la cual inició las averiguaciones respectivas y trasladó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.

BCT