Delincuentes le roban fuerte suma de dinero al tesorero de Carácuaro, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Unos delincuentes encapuchados, armados y a bordo de un vehículo, asaltaron al tesorero del municipio de Carácuaro en inmediaciones del Gastronómico La Huerta, en Morelia. La víctima fue despojada de una fuerte suma de dinero en efectivo, confirmaron fuentes policiales.

El atraco ocurrió la tarde de este martes, cuando el funcionario fue interceptado por los hampones, quienes lo amenazaron con armas de fuego y le quitaron 308 mil pesos en efectivo. Tras el robo, los sujetos huyeron en un Nissan Tsuru blanco.

La situación fue reportada de inmediato al número de emergencias 911. Elementos policiales llegaron al sitio y desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones.

De manera extraoficial trascendió que el funcionario había retirado previamente el dinero de una institución bancaria. Posteriormente acudió al restaurante y, al salir, fue sorprendido por los asaltantes, quienes perpetraron el robo antes de escapar.

agm