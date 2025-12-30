De seis tiros, matan a mujer en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este martes, una mujer fue asesinada de al menos seis balazos por fuera de un domicilio, ubicado a un costado de la escuela preparatoria "Lázaro Cárdenas" en la colonia La Mora de Uruapan.

Al filo de las 10:30 horas la víctima se encontraba sobre la calle Julio López Chávez, junto a la barda de dicho recinto educativo, cuando fue baleada por delincuentes desconocidos que se dieron a la fuga.

Vecinos escucharon las detonaciones de arma de fuego y observaron a la mujer tirada sobre la banqueta, por lo que notificaron a las autoridades; paramédicos de Primera Respuesta arribaron al sitio, confirmando que la susodicha ya no tenía signos vitales.

Oficiales de la Policía Municipal y Guardia Civil acordonaron la escena del crimen y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado para las actuaciones de ley. La identidad de la fallecida es desconocida sólo se sabe que tenía entré 35 y 40 años de edad.

Hasta el momento, Uruapan ha registrado al menos 15 homicidios y el hallazgo de una osamenta humana durante el presente mes de diciembre.

rmr