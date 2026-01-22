De manera extraoficial, cuerpos calcinados en Ucareo corresponderían a familia desaparecida en Morelia

Nota Roja

ACTUALIZACIÓN:

Fiscalía confirma hallazgo sin vida de familia desaparecida en Ex Hacienda La Huerta, en Morelia
Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).– De manera extraoficial, trascendió que los tres cuerpos calcinados localizados en la tenencia de Ucareo podrían corresponder a la familia reportada como desaparecida en Morelia.

Como se informó, el hallazgo ocurrió en dos puntos distintos: dos cuerpos fueron encontrados en un predio cercano a la calle Nacional, mientras que un tercer cadáver fue localizado en las inmediaciones de la autopista México–Guadalajara, lo que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con versiones obtenidas, las características preliminares y el número de víctimas coincidirían con la cédula de búsqueda y las alertas Alba y Amber activadas días antes, luego de que la familia fuera vista por última vez en la colonia Ex Hacienda de la Huerta, en Morelia.

