De manera extraoficial, cuerpos calcinados en Ucareo corresponderían a familia desaparecida en Morelia

Zinapécuaro, Michoacán (MiMorelia.com).– De manera extraoficial, trascendió que los tres cuerpos calcinados localizados en la tenencia de Ucareo podrían corresponder a la familia reportada como desaparecida en Morelia.

Como se informó, el hallazgo ocurrió en dos puntos distintos: dos cuerpos fueron encontrados en un predio cercano a la calle Nacional, mientras que un tercer cadáver fue localizado en las inmediaciones de la autopista México–Guadalajara, lo que generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con versiones obtenidas, las características preliminares y el número de víctimas coincidirían con la cédula de búsqueda y las alertas Alba y Amber activadas días antes, luego de que la familia fuera vista por última vez en la colonia Ex Hacienda de la Huerta, en Morelia.