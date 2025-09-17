De 23 años, el joven herido tras volcar en el Río Grande de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El joven de 23 años que resultó lesionado tras caer con su vehículo al Río Grande de Morelia fue identificado como Cristian David. El accidente ocurrió la mañana de este miércoles, poco después de las 06:00 horas, cuando el automóvil salió de la carpeta asfáltica y terminó en las aguas del cauce.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance tuvo lugar entre las avenidas Guadalupe Victoria y Guillermo Prieto, en las inmediaciones de la colonia Granjas del Maestro, una zona que suele tener tránsito constante a esa hora del día.