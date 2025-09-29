Cuerpo hallado en el río Grande de Morelia, sin huellas de violencia; continúa investigación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cuerpo hallado la mañana de este lunes en las aguas del río Grande, en Morelia, no presentaba huellas visibles de violencia, según informaron autoridades ministeriales citadas por RED 113.
El hallazgo ocurrió a la altura de la colonia Doctor Miguel Silva, cerca de la Terminal del Norte y el puente vehicular de la calle Alberto Brenamutz Martínez. Personal de la Policía Municipal, bomberos locales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron al sitio tras una llamada de emergencia al 911.
Los elementos de rescate colaboraron para extraer el cadáver, el cual, de acuerdo con los primeros reportes, corresponde a un hombre de entre 44 y 55 años de edad, de complexión media, piel blanca, que vestía pantalón negro, playera guinda y zapatos tipo mocasín del mismo color.
Aunque no se apreciaban signos de violencia, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley y determinar la causa exacta del fallecimiento.
Hasta el momento, el hombre permanece en calidad de desconocido y las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.
