Cuatro oficiales lesionados tras volcadura de patrulla en Ichaqueo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Al menos cuatro oficiales resultaron lesionados tras la volcadura de una patrulla de la Guardia Civil (GC) en las cercanías de la población de Ichaqueo, en el municipio de Morelia.
Fuentes cercanas a las autoridades policiales y de rescate informaron lo anterior. El percance ocurrió durante la tarde de este jueves y fue reportado al número de emergencias.
Al lugar acudieron elementos policiales, así como paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) y de otras corporaciones, quienes brindaron auxilio a los afectados y los trasladaron a distintos hospitales para su adecuada atención médica. Se reportó que uno de los oficiales presenta lesiones de consideración.
