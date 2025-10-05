Criminales atacan caseta de la Policía Municipal en Buenavista; hay 3 muertos y una mujer lesionada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de criminales atacó con armas de grueso calibre una caseta de la Policía Municipal ubicada en las cercanías del panteón de Buenavista Tomatlán. En sitio murieron dos oficiales, así como un masculino que pasaba en una camioneta al momento de los disparos, mientras que una mujer herida fue trasladada a una clínica local.

El artero ataque se registró al filo de las 21:00 horas cuando los empistolados se apostaron frente a la base policial localizada sobre la carretera Apatzingán – Tepalcatepec y abrieron fuego en contra de los uniformados para enseguida darse a la fuga.