Criminales atacan caseta de la Policía Municipal en Buenavista; hay 3 muertos y una mujer lesionada
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de criminales atacó con armas de grueso calibre una caseta de la Policía Municipal ubicada en las cercanías del panteón de Buenavista Tomatlán. En sitio murieron dos oficiales, así como un masculino que pasaba en una camioneta al momento de los disparos, mientras que una mujer herida fue trasladada a una clínica local.
El artero ataque se registró al filo de las 21:00 horas cuando los empistolados se apostaron frente a la base policial localizada sobre la carretera Apatzingán – Tepalcatepec y abrieron fuego en contra de los uniformados para enseguida darse a la fuga.
De inmediato al sitio se trasladaron en apoyo patrulleros municipales, así como de la Guardia Civil, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, mismos que a su llegada hallaron sin vida a los agentes Catalina G., y Gonzalo F.
De igual forma trascendió que al momento de la agresión por el sitio pasaba una camioneta ajena a los hechos, una Toyota Tundra con placas UDCF51428, cuyo conductor Adán N., de 54 años de edad murió pereció en el fuego cruzado, mientras que Bertha G. de 50 años resultó lesionada y fue trasladada a un sanatorio local.
En la zona se mantiene un fuerte operativo interinstitucional con la finalidad de capturar a los atacantes, sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención.
En tanto que se solicitó la intervención de la Fiscalía Regional del Justicia para realizar el procesamiento de la escena del crimen y levantamiento de los cadáveres. Siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.
Con el presente hecho, suman 14 agresiones en contra de los Policías Municipales de Buenavista, durante el presente año, con un saldo acumulado de 3 oficiales muertos y 4 heridos, así como 3 civiles víctimas colaterales asesinados y dos lesionados.
