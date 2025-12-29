Creyó que el arma no estaba cargada y se disparó en la cabeza; murió en hospital de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante una convivencia, un joven tomó la pistola de su amigo, se apuntó a la cabeza creyendo que no estaba cargada y se disparó.

El susodicho quedó gravemente herido, por lo que fue llevado de inmediato al Hospital Civil de Ciudad Salud; sin embargo, falleció tras ser ingresado, informaron autoridades policiales.

El incidente se registró durante la tarde de este domingo en el fraccionamiento Canteras. De acuerdo con las fuentes, el muchacho respondía al nombre de Alejandro, quien tenía aproximadamente 24 años de edad. Los médicos del citado nosocomio reportaron el deceso del paciente a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Posteriormente, especialistas de la referida institución se encargaron de realizar las diligencias correspondientes y trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

