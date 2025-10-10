Crónica| Sangre en la madrugada en Parácuaro; emboscan a policías municipales

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes se tiñó de rojo cuando sicarios fuertemente armados emboscaron a policías de Parácuaro, con saldo de un oficial muerto y dos gravemente heridos.
Todo pasó cuando los uniformados iban en una patrulla a cargar combustible; los agentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante el violento embate, ya que desde ambos lados de la carretera los atacantes dispararon sin piedad, obligando a los uniformados a responder mientras intentaban salir del punto de fuego.
La patrulla quedó inmóvil en la comunidad 20 de Noviembre. Sobre el pavimento falleció uno de los elementos y dos más quedaron gravemente heridos; ellos fueron identificados como Antonio A., de 20 años de edad y Alfonso L., de 33 años. Ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital por una ambulancia de Protección Civil.
Cuando la calma volvió, un silencio pesado se apoderó del lugar. Posteriormente, arribó el personal de la Fiscalía junto a su equipo pericial para iniciar las diligencias respectivas y el cuerpo del policía fallecido fue trasladado al Servicio Médico Forense de Apatzingán, de él se ignoran sus generales, no fueron brindados por las autoridades.
El ataque, directo y planeado, evidenció una vez más la vulnerabilidad de las corporaciones locales que operan en regiones donde el crimen organizado impone su ley, dejando a familias en duelo, una realidad habitual en la cruda Tierra Caliente michoacana.
RYE