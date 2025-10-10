Crónica| Sangre en la madrugada en Parácuaro; emboscan a policías municipales

Parácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La madrugada de este viernes se tiñó de rojo cuando sicarios fuertemente armados emboscaron a policías de Parácuaro, con saldo de un oficial muerto y dos gravemente heridos.

Todo pasó cuando los uniformados iban en una patrulla a cargar combustible; los agentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar ante el violento embate, ya que desde ambos lados de la carretera los atacantes dispararon sin piedad, obligando a los uniformados a responder mientras intentaban salir del punto de fuego.